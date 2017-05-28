عميد شرطة على رأس مجموعة خبراء الأنتربول

عين عميد الشرطة، بشير السعيد، رئيس المصلحة المركزية لمحاربة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال للمديرية العامة للأمن الوطني، على رأس مجموعة خبراء «الأنتربول» المختصة في مكافحة الجريمة المعلوماتية. وقد جاء تعيين العميد بشير السعيد من قبل الأمين العام لمنظمة الشرطة الدولية «الأنتربول»، بمناسبة أشغال الاجتماع العاشر لرؤساء المصالح المختصة في مكافحة الجرائم المعلوماتية لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويعد هذا التعيين اعترافا من أعلى الهيئات الأمنية الدولية بالمستوى العالي والاحترافية التي تتميز بها الشرطة الجزائرية في مختلف المجالات.