تبون في أول اختبار مجلس حكومة

سيعقد اليوم الوزير الأول، عبد المجيد تبون، أول اجتماع لمجلس الحكومة لإعداد مخطط عمل للحكومة القادم، حيث ومن المنتظر أن يركز على الجانبين الاقتصادي والاجتماعي من خلال مواصلة دعم البرامج التنموية، كالمشاريع الاقتصادية والمشاريع السكنية، والتي تدخل في برنامج رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة.

وكشفت مصادر موثوقة لـ«النهار»، أن الوزير الأول قرر عقد أول مجلس حكومة بشكل مستعجل، وذلك لوضع خطة عمل الحكومة الحالية التي يعوّل عليها كثيرا لتدراك العديد من النقائص، خصوصا فيما يتعلّق بالتسريع في وتيرة التنمية الاقتصادية وإعادة بعث عدد من المشاريع الاقتصادية المجمّدة، خصوصا منها الصناعية، وسيناقش مجلس الحكومة مخطط عمل الحكومة الذي سيعرض على البرلمان.