بـن يونس.. الخديعة الكبرى

فضحت التحقيقات الأمنية التي باشرتها مصالح الأمن المختصة مكائد رئيس الحركة الشعبية الجزائرية، عمارة بن يونس، الذي يدعي مساندته ودعمه لرئيس الجمهورية في العلن، في حين يخطّط في السرّ لضرب استقرار الدولة، وذلك من خلال محاولته استغلال الثقة التي وضعت فيه من قبل الرئيس الذي أراد إشراك جميع التشكيلات السياسية في الحكومة الجديدة، من خلال اقتراحه لشخص مسبوق قضائيا لتولي منصب وزير السياحية. وقد كشفت المحاولة الخطيرة للوزير السابق، بن يونس، باقتراحه لشخص مسبوق قضائيا عن نيته المبيتة لتشويه الحكومة، وهو الأمر الذي يعتبره الكثير من المتتبعين خيانة من عمارة بن يونس للثقة التي وضعها فيه الرئيس!