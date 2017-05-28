لهذه الأسباب أصبح الرئيس يعتمد على التعيينات السياسية

قطع رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الطريق أمام بعض الشخصيات المحسوبة على جهاز الأمن التي كانت تستغل وظائفها والمهمات المكلفين بها للتحقيق مع الوزراء المقترحين لتولي حقائب وزارية من أجل إيهامهم أنهم سيتوسطون من أجل تعيينهم وزراء مقابل الحصول على امتيازات بعد استوزرارهم. وقد لجأ الرئيس إلى الاعتماد على التعيينات السياسية المباشرة مع الإبقاء على التحريات البعدية حول الأسماء التي يتم اختيارها، وذلك لوقف هذه المناورات وقطع الطريق أمام هؤلاء الأشخاص الذين تحوّلوا إلى «بزناسية» دون احترام لأدنى أخلاقيات مهنتهم التي تقتضي السرية التامة في مثل هذه التحقيقات التي تخصّ مسؤولي الدولة!