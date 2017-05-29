حسبلاوي يغازل النقابات

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عن رزنامة لمواصلة الحوار مع الشركاء الاجتماعيين، تستمر إلى غاية شهر جويلية القادم. وأوضح المستشار المكلف بالحوار مع الشركاء الاجتماعيين، ناصر قريم، أن الوزارة ضبطت رزنامة لمواصلة المشاورات مع 19 نقابة تابعة للقطاع «سيتم التطرق خلالها إلى ما تم تطبيقه من مطالب وأخرى لا تزال عالقة مع وضع ورقة طريق لإعداد مؤشر لتقييم النتائج المحققة»، وهو ما يعني أن الوزير الجديد للقطاع قرر مغازلة النقابات مبكرا، كأول خطوة عمل في القطاع لتجنّب الوقوع في الأخطاء التي وقع فيها سابقه.