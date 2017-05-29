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مساهل في لقاء عاجل مع وزيري خارجية مصر وتونس

نشر يوم 2017/05/29 2 0 النهار الجديد مساهل في لقاء عاجل مع وزيري خارجية مصر وتونس

سيناقش وزير الخارجية، عبد القادر مساهل، برفقة نظيريه المصري والتونسي، الملف الليبي والتطورات الأخيرة التي تعرفها البلاد، أين أصبحت تشكل خطرا كبيرا على الدول المجاورة لها. وسيترأس عبد القادر مساهل اجتماعا هاما يجمعه بكل من وزيري خارجية ومصر وتونس، يومي الإثنين والثلاثاء القادمين، بالجزائر العاصمة، لإعداد تقييم للوضع الليبي بعد التطورات الأخيرة، على الصعيدين السياسي والأمني. ويأتي هذا الاجتماع في إطار مواصلة التشاور بين الجزائر ومصر وتونس حول الملف الليبي والتهديدات الإرهابية القادمة من الحدود، خصوصا بعد الاعتداء الإرهابي الذي استهدف الأقباط في مصر. 

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