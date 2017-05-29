بن يونس وصحاحة الوجه

في الوقت الذي كان يفترض على رئيس الحركة الشعبية الجزائرية الاعتذار والبحث عن مبرارت مقبولة لخديعته، راح يتقمّص دور الضحية مدافعا عن خياراته المقدّمة للحكومة، متمسكا بفكرة أن إطاره نزيه وكفاءة وطنية بامتياز، كما روّج له، مستدلا بترشّحه على رأس القائمة في التشريعيات الماضية بولاية باتنة، كما راح يتّهم الإعلام بشن حملة مقصودة ضد حزبه. وتجاهل بن يونس الوثيقة الحصرية التي نشرتها «النهار» التي تؤكّد أن إطار بن يونس ـ كما يدّعي ـ مسبوق قضائي ورُفض ملف ترشّحه في شهر مارس الماضي باعتراف رسمي من والي ولاية باتنة الذي رفض ملف ترشّحه، غير أنه ترأّس القائمة ودخل غمار التشريعيات؛ فكيف تبرّر ذلك يا بن يونس؟ ويؤكد بيان حزب بن يونس الذي دافع فيه عن «الوزير الفاسد»، أنه كان قد خطّط لكل شيء قبل أن تنكشف مكيدته!