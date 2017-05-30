تأمين ممتلكات البلديات والمساجد إجباري

طلبت وزارة المالية من جميع البلديات تأمين ممتلكاتها، بما فيها المساجد، ضد الكوارث الطبيعية وجميع المخاطر الكبرى، وذلك من أجل تعويضها في حال تعرّضها لها، وتحويل تلك الأموال لإعادة بنائها مجددا، من دون اللجوء إلى الخزينة العمومية التي تتكبّد خسائر كبيرة. ودعت وزارة المالية مصالح وزارة الداخلية إلى اكتتاب عقد تأمين ضد كل أنواع المخاطر، حماية للممتلكات العامة والخاصة، كما جاءت التعليمة لإنهاء الخلافات الواسعة بين الآمرين بالصرف ومصالح الرقابة المالية التي كانت ترفض التأشير على عقودها وفواتيرها لتسديد مستحقات شركات التأمين، بما فيها المساجد، كونها ليست من ممتلكات البلدية.