زعلان "يبداها" بزيارة مفاجئة

قرّر وزير الأشغال العمومية والنقل، عبد الغني زعلان، الشروع في مهامه الجديدة بزيارة عمل وتفقد مفاجئة لبعض مشاريع القطاع على مستوى ولاية الجزائر، على غرار توسعة مطار الجزائر الدولي وكذا بعض المشاريع المتعلقة بالطرق. وأكدت مصالح الوزارة أن الوزير زعلان تفقّد مشروع توسيع المطار الدولي هواري بومدين، والذي بلغت نسبة تقدم أشغال إنجاز هذه التوسعة، التي تمتد على مساحة 20 هكتارا حاليا، 70 من المئة. ويبدو أن زعلان قرّر البداية بزيارة فجائية للاطلاع على مشاريع القطاع من دون أي تحضيرات مسبقة لمفاجأة القائمين على المشاريع بعيدا عن الزيارات الرسمية التي يحضر لها مسبقا، وذلك لتفادي تغليطه.