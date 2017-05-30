ألكاراز يطلب لغة "موليير" ولو في الطائرة

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي صورة لمدرب "الخضر"، الإسباني لويس لوكاس ألكازار، في الطائرة وبجانبه كتاب لتعلم اللغة الفرنسية، وهو ما يؤكد أن الناخب الوطني يبذل مجهودات كبيرة لتعلم لغة "موليير" لتسهيل التواصل مع اللاعبين المحترفين الذين يتقنون اللغة الفرنسية. وكان من بين الشروط التي اشترطت على الوافد الجديد إلى العارضة الفنية لـ"الخضر"، من قبل الاتحادية الجزائرية لكرة القدم تعلّم الفرنسية، كونه لا يمكنه التواصل باللغة الإسبانية مع اللاعبين، وحتى الطاقم الإداري، من دون مترجم، وهو الأمر الذي يعقد الأمر.