135 مليار دينار في صندوق CNL

قررت الحكومة ضخّ 135 مليار دينار في الصندوق الوطني للسكن، وذلك لغرض تحويلها للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" ودواوين الترقية والتسيير العقاري، لضمان إتمام المشاريع السكنية ودفع مستحقات المقاولين المكلفين بإنجاز المشاريع لتسريع وتيرتها والتقدم في الأشغال. وقد قرر الوزير الأول، عبد المجيد تبون، في اجتماع مجلس الحكومة، ضخّ هذه القيمة المالية في خزينة الصندوق الوطني للسكن، والمتمثلة في المساعدات المالية التي تمنحها الدولة لاقتناء المساكن للأفراد وتمنح بطريقة مباشرة للمؤسسات المكلّفة بالإنجاز وتوزيع المساكن.