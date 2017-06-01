أويحيى يعيد النظر في تشكيلة المكتب الوطني

قرّر الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، إجراء تعديل في المكتب الوطني للحزب الذي يضمّ 20 عضوا، وذلك في الدورة القادمة للمجلس الوطني. وسيكون انتخاب مكتب وطني جديد للحزب أهم نقطة من نقاط جدول أعمال الدورة الثالثة للمجلس، كون القانون الداخلي للحزب يسمح في كل دورة بتعديل تشكيلة المكتب. وستعقد دورة المجلس الوطني للحزب يومي 9 و10 من شهر جوان القادم، كما ستُتبع بندوة صحفية مباشرة ينشطها الأمين العام للرد على تساؤلات الصحفيين، بما فيها التعديل الحكومي الأخير الذي منحه فيه الرئيس بوتفليقة أربع حقائب وزارية، ومختلف القضايا السياسية المطروحة في الساحة.