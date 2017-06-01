إطفاء فتنة كبيرة في «نفطال» أيقظها «فيديو»!

تدخّل وزير الطاقة، مصطفي قيتوني، بصفة مستعجلة وأمر بعقد اجتماع مجلس إدارة المجمّع وتعيين مدير عام للشركة الوطنية لتوزيع المواد البترولية ومشتقاتها «نفطال» مؤقتا، ووضع حد لفتنة كبيرة كانت ستحدث في الشركة بسبب تداول فيديو غير أخلاقي على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تسبّب في شلل كبير في المؤسسة، بعدما شنّ العمال حركة احتجاجية طالبوا فيها بإقالة مديرهم الذي أساء لسمعة الشركة. وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الوزير قيتوني قد أمر فورا، بعد اجتماع عاجل لمجلس الإدارة، بإنهاء الفضيحة المدوية، حفاظا على استقرار الشركة الوطنية وتعيين مسؤول مؤقت لتسيير الشركة، قبل استكمال إجراءات التحقيق في القضية وتعافي الرئيس المدير العام الذي تعرّض لنوبة قلبية أدخلته المستشفى.