عيسى يتدعّم بمؤسسة وطنية لطبع وتوزيع المصحف

وافقت الحكومة، رسميا، على إنشاء المؤسسة الوطنية للمنشورات الإسلامية «العصر»، ستتكفل بنشر وطبع وتوزيع المصحف الشريف وكذا جميع المطبوعات التي تدعم أسس المرجعية الدينية الوطنية، بالإضافة إلى تـطـويـر شـبكـة وطـنـيـة لـتوزيـع مـؤلـفات ومنشورات الوزارة، لا سيما بالمكتبات التابعة للمساجد والمدارس القرآنية والمؤسسات تحت الوصاية، وضـمـان خدمـات الـتـحـضـيـر الفـنـي والمادي للـملـتـقيـات والمـؤتمـرات والإشهـار لـها، كمـا يمكن للمـؤسـسة طـبع أي وثـيقـة ذات طابع إداري لها علاقة بتسيير الشأن الديني لحساب الوزارة.