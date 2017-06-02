وجهت الجزائر صفعة دبلوماسية قوية لنظام المخزن المغربي، وذلك لما قرّرت استقبال الرعايا السوريين الذين كانوا عالقين بالمغرب منذ منتصف أفريل الماضي، بعد طردهم من قبل السلطات المغربية. وردّت الجزائر بطريقتها الخاصة على الادعاءات المغربية حول طردها للرعايا السوريين ودفعهم للدخول إلى أراضيها، حيث استقبلت ممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وأبلغته بالقرار المتخذ على مستوى السلطات العليا للبلاد، وذلك لأسباب إنسانية بحتة. ومن المنتظر أن تكون لخطوة الجزائر والتفاتتها الإنسانية تجاه الرعايا السوريين صدى كبيرا لدى المنظمات الدولية التي كانت قد وجهت انتقادات لاذعة للنظام المغربي واعتبرت أن تعامله مع الرعايا غير إنساني.