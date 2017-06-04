شركات فرنسية لترميم الآثار في الجزائر!

أوفدت السفارة الفرنسية بالجزائر وفدا متكونا من ممثلين عن مؤسسات فرنسية تابعة لقطاع الحفظ وإعادة ترميم البنايات والمعالم التاريخية، إلى وزارة السكن والعمران والمدينة، أين التقوا بممثلين عن الوزارة ومؤسسات عمومية مختصة لبحث سبل الشراكة لإعادة ترميم المواقع الأثرية في البلاد، حيث ستشارك في العملية 8 مؤسسات، تعمل في تخصصات الترميم والجبس، فضلا عن ممثلين عن الوكالة الفرنسية للإستثمار. ويثير هذا الأمر الكثير من التساؤلات لدى العديد من المختصين حول سرّ الاستعانة بمؤسسات فرنسية لإعادة ترميم المواقع الأثرية التي تعدّ من التراث الوطني!