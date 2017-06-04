صبّ أجور مستخدمي قطاع التربية قبل الوقت في شهر الرحمة

أمرت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، مصالحها عبر جميع الولايات بصب أجور مستخدمي القطاع مع بداية شهر رمضان، وذلك قبل الموعد المحدد لها، من أجل تغطية المصاريف الخاصة بالشهر الفضيل.

ويأتي قرار بن غبريت نزولا عند طلب الأساتذة الذين راسلوها عبر صفحتها الرسمية على «الفايسبوك» لصب أجورهم مبكرا خلال هذا الشهر، حيث قالت إنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة قصد التكفل بالمستحقات المالية على مستوى كل الولايات. وقد لاقت مبادرة الوزيرة بن غبريت استحسانا كبيرا لدى الأسرة التربوية، كونها تفهمت جيدا أن العائلات الجزائرية هي بأمس الحاجة إلى أجورها، خصوصا مع زيادة «المصروف» في هذا الشهر.