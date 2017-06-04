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زرواطي تستفتح باليوم العالمي للبيئة

نشر يوم 2017/06/04 26 0 النهار الجديد زرواطي تستفتح باليوم العالمي للبيئة

اختارت وزيرة البيئة والطاقات المتجدّدة، فاطمة الزهراء زرواطي، اليوم العالمي  للبيئة كأول انطلاقة لها في الميدان، أين ستقوم بالمناسبة بزيارة عمل وتفقد  إلى العاصمة، حيث ستحضر فعاليات ملتقى المجلس الأعلى لحقوق الإنسان  بالمدرسة العليا للإدارة، كما ستفتتح معرضا خاصا حول المناسبة في غابة بن عكنون، وكذا تدشين المقر الجديد للوكالة الوطنية للنفايات وتنظيم لقاءات مع إطاراتاه. للإشارة، فإن الوافدة الجديدة إلى القطاع تعرف جيدا خبايا القطاع، وكانت من الناشطين الجمعويين للحفاظ على البيئة.

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