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«أذان الجزائر الرسمي» على برنامج play store

نشر يوم 2017/06/04 1 0 النهار الجديد «أذان الجزائر الرسمي» على برنامج play store

أعلن وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، عن إدخال شعيرة الأذان في الفضاء المعلوماتي، حيث يمكن تنزيل تطبيق «أذان الجزائر الرسمي» من برنامج play store على الهواتف الذكية، بالإضافة إلى الاستفادة من خدمات التطبيق الأخرى، على غرار مواقيت الصلاة حسب مدينة الإقامة، وصوت الأذان عند كل صلاة بحنجرة جزائرية، والتاريخ الهجري وما يقابله من تاريخ ميلادي، وكذا المناسبات الدينية والوطنية، وحكم ونصائح وتوجيهات. وقد استغل الوزير إطلاق البرنامج ليقدم شكره للمهندسين الذين صمّموا التطبيق، وللمؤسسة التي وقفت البرنامج صدقة جارية.

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