تبـون وجهــا لوجـه أمام نـواب الشعــب

من المنتظر أن ينزل الوزير الأول،; عبد المجيد تبون، يوم 18 من الشهر الجاري بالبرلمان لعرض برنامج حكومته أمام النواب المجلس الشعبي الوطني الأحد 18 جوان الجاري. وستقدم الحكومة مخطط عملها للعام القادم بموجب الدستور الجديد، وذلك في ظل الوضعية المالية الصعبة التي يعيشها الاقتصاد الوطني، إذ يواجه الوزير الأول تحديا كبيرا من خلال بحث أنجع السبل للحفاظ على ديمومة المشاريع الجارية والعمل بكل الطرق على منع توقفها من خلال توفير التمويل الضروري لها بالاعتماد على الموارد الذاتية للبلاد؛ فهل سيقنع تبون ممثلي الشعب في أولى جلسات المجلس وأمام النواب الذين يريدون الظهور في مثل هذه المناسبات؟