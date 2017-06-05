دعا والي ولاية الجزائر، عبد القادر زوخ، الصائمين إلى الكفّ عن تبذير مادة الخبز التي ترمى كميات كبيرة منها في المزابل، تصل إلى الملايين، مضيفا أنه يقف يوميا على صور لقطع الخبز المترامية يقشعر منها البدن. وعبّر زوخ عن استيائه من هذه التصرفات التي يقف عليها الجميع يوميا، حيث راح يستدل بالحكمة القائلة «من كان في نعمة ولم يشكر خرج منها ولم يشعر»، وذلك في إشارة منه أن هذه المادة مدعمة من الخزينة العمومية وتصرف عليها أموال كبيرة، وبالتالي فهي نعمة كبيرة يجب المحافظة عليها حتى لا تزول.