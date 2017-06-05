الشرطة توضّح حقيقة فيديو الفايسبوك

أوضحت المديرية العامة للأمن الوطني أن الفيديو المتداول مؤخرا عبر إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي «الفايسبوك»، والذي يتضمن ادعاء صاحب إحدى حافلات النقل الحضري العاملة بدائرة بريكة ولاية باتنة، تعرّضه لاعتداء من قبل عناصر الشرطة غير صحيح، كون هذا الأخير رفض الامتثال لأوامر عون الشرطة بعد ارتكابه لمخالفة مرورية وقام برفقة شريكه بالصراخ والسبّ والتهديد، مدعيين تعرضهما لاعتداء جسدي من قبل الأعوان. وقد أكدت مصالح الشرطة أن التحريات كشفت ادعاءاتهما من خلال إثبات عدم تعرضهما للاعتداء، ليتم إحالة ملفهما للجهات القضائية. ودعت ذات المصالح المواطنين إلى عدم الانسياق وراء مثل هذه المغالطات التي يسعى مروّجوها إلى بثّ الفوضى والتحريض على الإخلال بالنظام العام من دون التأكد من الحقيقة.