إدارة ميناء بجاية تفضح تعنّت ربراب

أكدت إدارة ميناء بجاية أن مصالحه لم تمانع عبور المعدات الصناعية التابعة لمجمع «سيفيتال» لمالكه يسعد ربراب، مضيفة أنها باشرت فقط صلاحيات الإدارة والتسيير داخل الحدود المينائية المخولة لها قانونا. وقالت في رسالتها المفتوحة ردا على الاتهامات التي كالها ضدها المجمّع، إن المؤسسة اقترحت عليه طلب قطعة أرض ملائمة في المنطقة الصناعية لتركيب وحدته الخاصة، مع التمتع التام بها، والتي من شأنها أن توفر أيضا يدا عاملة أكثر من تلك المعلن عنها من قبل، إلا أن ربراب تعنّت وأصرّ إلى على تركيب وحدته الجديدة داخل الميناء إلى جانب الوحدات الأربع المتواجدة به.