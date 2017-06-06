البلاط المغربي يتخبّط!

رفض المخزن المغربي السماح للرعايا السوريين الذين كانوا عالقين في الحدود بالدخول إلى الجزائر، وذلك بعدما قررت الجزائر استقبالهم، ردا على قرار السلطات المغربية التي طردتهم، مما يؤكد أن البلاط الملكي المغربي يتخبط دبلوماسيا بعدما وجهت له الجزائر صفعة قوية. وردت الجزائر بطريقتها الخاصة على الادعاءات المغربية حول طردها للرعايا السوريين ودفعهم للدخول إلى أراضيها، حيث استقبلت ممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وأبلغته بالقرار المتخذ على مستوى السلطات العليا للبلاد، وذلك لأسباب إنسانية بحتة.