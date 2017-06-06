من يتحمّل مسؤوليات مثل هذه التصرفات؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة مؤسفة لتلاميذ إحدى المدارس بولاية البليدة حوّلوا مدخل مدرستهم إلى مزبلة بعد تمزيق كراريسهم وكتبهم بمجرد انتهاء امتحانات نهاية الدراسة وتركها متناثرة في الأرض، في مشهد يندى له الجبين، كون الأمر صادرا عن تلاميذ خرجوا من المدرسة وكان عليهم الأولى الحفاظ على نظافة المحيط وتطبيق ما تلقوه من الدروس في هذا الصدد.

وقد أثار هذه التصرفات موجة من التعليقات المستنكرة، حيث تساءلوا عمن يتحمّل مسؤولية هذه الأخيرة، والتي تسيء أكثر لسمعة المدرسة الجزائرية؛ فيا ترى أين هو الخلل؟