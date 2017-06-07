مصائب قوم عند قوم فوائد

استغلت العيادات الخاصة ومخابر تحليل الدم أزمة شرائح قياس نسبة السكري، والقائمة منذ 8 أشهر، لرفع تسعيرة تحليل نسبة السكر في الدم، إذ يستقبلون يوميا آلاف المرضى المجبرين على إجرائه بالنظر لحالاتهم الصحية التي تتطلب مثل هذا النوع من التحاليل وضرورة تعديل العلاج، وفق لما تم التوصل إليه، خصوصا للمصابين الجدد. ويبدو أن مصائب مرضى السكري فوائد عند العيادات الخاصة التي انتعشت مداخيلها، من دون أن تحرك وزارة الصحة ساكنا، باعتبار أن المشكل لا يخصها، كون وزارة المالية هي التي فرضت ضريبة رسم القيمة المضافة على المستوردين.