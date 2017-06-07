بريد الجزائر يتذكّر وردة الجزائرية وفضيلة الدزيرية

أعلنت مؤسسة بريد الجزائر عن إصدار طابعين بريديين جديدين يحملان صورتي الفنانتين وردة الجزائرية وفضيلة الدزيرية، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للفنان، سيباع بسعر 50 دينارا. وسيكون البيع المسبق للطابعين البريديين اليوم وغدا على مستوى القباضات الرئيسية 48 لمكاتب البريد الموجودة في عواصم الولايات. أما البيع العام، فسيجري يوم السبت المقبل على مستوى كافة مكاتب البريد، سيرافق هذا الإصدار بيع ظرف يحمل ختم اليوم الأول للإصدار قيمته 7 دنانير. ويأتي قرار إصدار الطابعين لتذكر الفنانتين اللتنن قدمتا الكثير للفن الجزائري.