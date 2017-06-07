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احترافية محرز حتى في الجوانب الإنسانية

نشر يوم 2017/06/07 595 0 النهار الجديد احترافية محرز حتى في الجوانب الإنسانية

وعد اللاعب الدولي الجزائري ونادي ليستر الإنجليزي، رياض محرز، أحد الأطفال المرضى الذي اقترب منه في نهاية المباراة الودية التي واجه فيها «الخضر» الفريق الغيني لطلب المساعدة بالتكفل التام بعلاجه في خارج الوطن، أين سيخضع لـ 3 عمليات جراحية، حسبما صرح به والد الطفل الذي كان برفقة ابنه. وأثارت حالة الطفل شفقة محرز الذي قام باصطحابه إلى غرفة تغيير الملابس وأهداه برفقة اللاعب براهيمي قميصيهما. وقد خلفت مبادرة اللاعب المحترف تأثرا عميقا لدى الحضور،   بمجرد خروج الوالد الذي بشرهم بالخبر، وعلقوا بالقول «إن نجم الخضر محترف حتى في الجوانب الإنسانية».

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