أويحيـى يحتكم للصندوق

قرر الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، الاحتكام للصندوق لاختيار ممثلي الحزب في هياكل المجلس الشعبي الوطني، وقد دعت قيادة الحزب أعضاء المجموعة البرلمانية الراغبين في الترشح لانتخابات هياكل المجلس الشعبي الوطني، من نائب رئيس ورئيس لجنة ونائب رئيس لجنة ومقرر لجنة، إيداع ملفاتهم بأمانة رئيس الكتلة البرلمانية، حيث حددت آخر أجل لذلك يوم الأحد المقبل، في حين تجرى الانتخابات يوم الثلاثاء بمقر المجلس.وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الحزب سيراعي العديد من الاعتبارات في توزيع المناصب على كل مناطق الوطن (شرق ووسط وغرب وجنوب)، بالإضافة إلى تمثيل المرأة.