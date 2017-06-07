التحكيم الدولي ينصف الجزائر في قضية «جازي»

أنصف التحكيم الدولي مرة أخرى الجزائر، في القضية التي رفعها ضدها رجل الأعمال المصري ومالك متعامل الهاتف النقال «جازي» السابق، نجيب ساوريس. وقد تلقى الملياردير المصري صفعة أخرى في قضية التحكيم التجاري بخصوص شركة جازي التي رفعها ضد الجزائر، حيث رفضت المحكمة التجارية طلب تحصّله على 4 ملايير دولار من الحكومة الجزائرية كان طالب بها، بحجة أن الحكومة كانت وراء الخسائر التي تكبّدتها الشركة. وحكمت المحكمة على ساوريس بدفع حقوق التقاضي المقدرة بـ 625 ألف دولار، بالإضافة إلى دفعه تعويضا بقيمة 3.5 مليون دولار لصالح الجزائر التي دفعتها في القضية.