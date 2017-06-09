عدد الدكاترة في ارتفاع عند محمد عيسى

قدم وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، تهانيه إلى كل من الشيخ الدكتور عبد الحميد بوخشبة، الإمام الأستاذ الرئيسي بالمنيعة في ولاية غرداية، والدكتور أحمد يسعد، مدير المركز الثقافي الإسلامي بالجزائر العاصمة، اللذان نالا شهادة الدكتوراه في الجامعة الجزائرية.

وليست هذه المرة الأولى التي يهنّئ محمد عيسى إطارات من أسرة المساجد الحاصلين على شهادة عليا، حيث سبق له خلال السنة الجارية أن أعلن عبر صفحته في الفضاء الأزرق عن تهنئة العديد من الإطارات في مختلف ولايات الوطن، وهو ما جعل البعض يعلق أن الدكاترة يتكاثرون عند محمد عيسى، في إشارة إلى أن أغلب إطارات القطاع يحوزون على شهادة.