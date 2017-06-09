بن صالح وغلام الله العودة

حضر أمس رئيس مجلس الأمة والأمين العام السابق للتجمع الوطني الديمقراطي، عبد القادر بن صالح، والقيادي في الحزب أبو عبد الله غلام الله، أشغال افتتاح دورة المجلس الوطني الثالثة، وذلك بعد غياب طويل من الرجلين عن نشاطات الحزب السابقة منذ استقالة بن صالح من أمانة المكتب الوطني، في حين سجل آخر حضور لغلام عند افتتاحه مؤتمر الحزم بحكم أنه الأكبر سنا. وحسب المتابعين للشأن الداخلي لـ«الراندو»، فإن حضور القياديين في الحزب للمجلس الوطني بعد غياب عن نشاطاته، يؤكد الاستقرار الكبير الذي يعيشه الحزب في الفترة الأخيرة.