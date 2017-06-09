تبون لا يسمـح في إطارات الدولة

احتفظ الوزير الأول، عبد المجيد تبون، بجميع الطاقم الذي عمل مع الوزير الأول السابق، عبد المالك سلال، مع جلب مدير ديوانه والمستشار الإعلامي والمكلف بالتشريفات، والذي عين الأول مكلفا بمهمة بالوزارة الأولى، في حين أبقى أحمد مدني مستشارا مكلّفا بالإعلام والثالث بروتوكولا له. ولاقت مبادرة تبون استحسانا كبيرا لدى إطارات الوزارة الأولى، وهذا في الوقت الذي كانوا متخوفين من مصيرهم بعد رحيل سابقه، خصوصا أنه معروف عن المسؤولين في أعلى هرم الدولة أنهم يستنجدون بإطارات مقرّبة منهم لتوليهم مناصب تمكنهم من التواصل معهم بشكل مباشر، غير أن تبون يريد هذه المرة أن يصنع الاستثناء ولا يسمح في إطارات الدولة.