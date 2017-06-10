الإشاعة تدخل الرئيس اليمين زروال المستشفى

أكدت مصادر مقرّبة من عائلة الرئيس السابق، اليمين زروال، أن هذا الأخير يتواجد في صحة جيدة ولا يزال في منزله بولاية باتنة، مضيفا أن المعلومات المزعومة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول تدهور الحالة الصحية للرئيس السابق ونقله إلى المستشفى العسكري بالجزائر العاصمة عار من الصحة، بل هي محض إشاعات كاذبة وفقط، وهو الأمر الذي يطرح الكثير من التساؤلات حول الجهة المسؤولة عن إطلاق مثل هذه الإشاعات التي تستهدف من حين لآخر شخص الرئيس اليمين زروال. وبمجرد تداول الإشاعة على هذه المواقع حتى تدفّقت سيول من التعليقات على «الفايسبوك»، والتي تدعو للدعاء للرئيس السابق بالشفاء العاجل، مما يؤكد أنه لا يزال يحظى بتعاطف وشعبية كبيرة وسط الجزائريين، على الرغم من مرور حوالي عقدين على تخليه عن الحكم.