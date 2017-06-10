أويحيى ما يجوّع الذّيب ما يبكّي الرّاعي

نفى الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، شن حملة أو هجوم ضد الحكومات السابقة التي كان يقودها الوزير الأول السابق، عبد المالك سلال، كما جرى تأويل كلامه في بعض وسائل الإعلام، مؤكدا أن هذه الحكومة كان لها الفضل في إعداد قانوني المالية والتقاعد من أجل الحفاظ على الاستقرار المالي للحكومة في ظل الأزمة الاقتصادية، في وقت واجهت حملات من كل الأطراف واتهمت بمحاولة تحريض الشارع. وفي الوقت ذاته، عبر الأمين العام لـ«الأرندي» عن مساندته المطلقة للوزير الأول الجديد عبد المجيد تبون وطاقمه الحكومي لمواصلة العمل وإيجاد بدائل لإنعاش الاقتصاد الوطني، وهو ما جعل الكثير من المتتبعين يعلقون على الخرجات السياسية لأويحيى بالمثل الشعبي القائل «ما تجوّع الذيب ما تبكّي الراعي»، في محاولة منه لإرضاء جميع الأطراف.