وزير خارجية فرنسا بالجزائر تحضيرا لزيارة ماكرون

سيقوم وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، جون إيف لو دريان، بزيارة عمل للجزائر اليوم وغدا، تحضيرا للزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون للجزائر. وتعد هذه أول زيارة يقوم بها عضو من الحكومة الفرنسية منذ انتخاب الرئيس إيمانويل ماكرون، حيث سيلتقي خلالها بوزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، لتقييم العديد من المشاريع والملفات المرتبطة بالتعاون الثنائي، كما سيقومان بدراسة المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما الوضع في ليبيا ومالي وكذا المسائل المرتبطة بالأمن ومكافحة الإرهاب.