زعلان «دوّرها» مع السفراء

تحدث وزير الأشغال العمومية والنقل، عبد الغني زعلان، إلى 4 سفراء دول أجانب في اليومين الأخيرين حول سبل ووسائل تعزيز التعاون في القطاع. واستقبل الوزير زعلان سفيري فرنسا والصين بالجزائر، برنار إيمي ويونغ غوانغي، وقبلها بيوم واحد جمعه لقاء أيضا مع كل من سفيري بريطانيا وفنزويلا بالجزائر، أوندرو نوبل وجوزي دو سوجوريي. وقد اختار زعلان اللقاء مع الدبلوماسيين الأجانب في الجزائر من أجل الاستفادة من خبرة هذه البلدان، خصوصا أن الجزائر تربطها شراكات متعددة مع هذه الدول في مجال الأشغال العمومية والنقل.