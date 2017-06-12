بدوي يتجنّد لمواجهة موسم الحرارة

نصّب وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، نور الدين بدوي، ثلاث لجان وطنية مكلّفة بتحضير ومتابعة موسم الاصطياف ضمانا لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين. ويتعلق الأمر بكل من اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير ومتابعة موسم الاصطياف، واللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة التموين بالطاقة الكهربائية والماء الشروب، واللجنة الوطنية المكلفة ببعث النشاطات الرياضية، والثقافية خلال موسم الاصطياف. وستتكفّل اللجان بمتابعة الانقطاعات في الطاقة الكهربائية والماء الشروب وضمان تموين عادي خلال هذا الفصل الذي تكثر فيه الانقطاعات بسبب الطلب الكبير على المادتين.