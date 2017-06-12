ماكرون.. اسم جديد للزلازل السياسية وكسر الطابوهات والتشبيب

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وهو يقود دراجته الهوائية برفقة زوجته في طريق عمومي وأمام مرأى الفرنسيين الذين يشاهدون رئيسهم الشاب يكسر كل الطابوهات. وقد خلّفت الصورة التي تناقلتها العديد من وسائل الإعلام موجة من التعليقات، التي استحسنت مثل هذه المبادرات التي تأتي من زعماء دول كبيرة في العالم لتكسر الحواجز التي تكون بين الحاكم والمحكوم، واعتبر الكثير منهم أن الصورة معبرة ولها دلالات قوية، خصوصا أنها جاءت من رئيس جديد منتخب، هدفها كسر «الطابوهات» وتوجيه رسالة مباشرة إلى العالم بضرورة تشجيع التشبيب؛ فهل سيقتدي مسؤولونا بمثل هذه المبادرات ويكسرون هذه «الطابوهات»؟