مركز إعلام إقليمي للجيش في وهران

وقف نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد ڤايد صالح، على افتتاح أمس مركز الإعلام الإقليمي بوهران، خلال الزيارة التي قادته إلى الناحية العسكرية الثانية، حيث سيتولى هذا الفضاء الإعلامي والثقافي التعريف بمهام ونشاطات الجيش الوطني الشعبي. وسيتكفّل هذا الصرح الإعلامي الذي افتتحته المؤسسة العسكرية بتنظيم الأيام الإعلامية والأبواب المفتوحة لفائدة مختلف شرائح المجتمع، فضلا عن تنظيم المعارض واحتضان الندوات التاريخية والعلمية وفتح المجال أمام الطلبة للبحث والمطالعة، حيث يدخل ذلك في إطار سياسة تقريب المؤسسة العسكرية من المواطن التي تنتهجها قيادتها العليا.