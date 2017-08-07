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سفارة أمريكا تهنّئ المولودية بعيدها 96

نشر يوم 2017/08/07 121 0 النهار الجديد سفارة أمريكا تهنّئ المولودية بعيدها 96

هنّأت السفارة الأمريكية بالجزائر عميد الأندية الجزائرية،  مولودية الجزائر، بمناسبة ذكرى تأسيسه 96 الذي يحتفل به اليوم، وذلك على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، حيث كتبت السفارة باللغة العربية «مبروك مولودية الجزائر عيدها 96». وأرفقت السفارة تهنئتها للنادي بعيد تأسيسه 96 صورا قديمة تعود للبدايات الأولى للفريق، الذي تأسّس في السابع من أوت 1921، أيام الاستعمار الفرنسي، حيث جاء كبادرة لمنافسة الأندية الفرنسية ممثلا للجزائريين آنذاك، إلى جانب الرايتين اللتين يحملان شعار العميد في بداياته الأولى واليوم. وقد استحسن «العميد» هذه الالتفاتة من قبل السفارة الأمريكية بتهنئته بعيد تأسيسه، خاصة وأن السفارة تعوّدت على مثل هكذا مبادرات؛ آخرها كانت تهنئة المديرية العامة للأمن الوطني بعيد الشرطة الوطني. 

 

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