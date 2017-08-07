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الحكم على حناشي غيابيا في تيزي وزو

نشر يوم 2017/08/07 197 0 النهار الجديد الحكم على حناشي غيابيا في تيزي وزو

لم يعد محنّد شريف حناشي رئيسا لشبيبة القبائل، بعد أن سحبت منه الثقة الجمعية العامة للنادي الهاوي والمساهمون خلال الاجتماع الذي عُقد أمس بمقر الفريق، حيث صوت الأغلبية لرحيل «إمبراطور شبيبة القبائل» الذي عمّر 24 سنة على رأس الفريق. وكان حناشي يعلم بمصيره، حيث غاب أمس عن الاجتماع الذي أطاح به، إذ كان الأخير متواجدا بالمغرب لقضاء عطلته السنوية، حيث أخرج القرار أنصار الشبيبة إلى الشارع احتفالا بتنحيته، متمنين أن يكون خليفة هذا الأخير فأل خير على النادي، مطالبين بضرورة إعادة الفريق إلى السكة الصحيحة، بعد الأزمة التي عاشها النادي القبائلي في السنوات الأخيرة. 

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