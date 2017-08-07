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الجزائرية للمياه شيعة بلا شبعة

نشر يوم 2017/08/07 136 0 النهار الجديد الجزائرية للمياه شيعة بلا شبعة

عجزت مؤسسة الجزائرية للمياه عن تسديد ديونها لدى مجمّع سونلغاز، والمقدرة بـ3 ملايير دينار، في وقت تعاني فيه من صعوبة تحصيل أموالها لدى الجزائريين والمؤسسات العمومية والخاصة، والتي بلغت 46 مليار دينار، وذلك رغم الحملات التحسيسية التي أطلقتها الجزائرية للمياه بالموازاة مع إطلاق إعذارات لأصحاب الفواتير التي لم تسدد بعد. وينطبق المثل الشعبي على مؤسسة الجزائرية للمياه والقائل «شيعة بلا شبعة»، حيث تمتلك الأخيرة ما يزيد عن 4600 مليار التي هي في الأصل مستحقات لم تحصل بعد من قبل زبائنها، في وقت تعجز هي عن تسديد ديون لسونلغاز بـ300 مليار سنتيم. 

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