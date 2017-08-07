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بدوي الوزير الوحيد الذي لم يستفد من العطلة

نشر يوم 2017/08/07 165 0 النهار الجديد بدوي الوزير الوحيد الذي لم يستفد من العطلة

يعدّ وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، الوزير الوحيد في حكومة عبد المجيد تبون الذي فضّل التضحية بعطلته السنوية للوقوف إلى جانب الجزائريين، خاصة في ظل سلسلة الحرائق التي تجتاح أغلب ولايات الوطن، رغم أن وزراء آخرين ارتأوا التمتّع بجمال الشواطئ في عزّ الصيف. وقرّر بدوي الذي عرف موسما ساخنا هذه السنة في قطاعه، بداية بالإشراف على الانتخابات التشريعية، فالتحضير لموسم الحج، ثمّ سلسلة الحرائق التي اجتاحت أغلب ولايات الوطن، تأجيل عطلته السنوية إلى غاية تجاوز كل هذه الملفات الساخنة التي تعرفها الجزائر، وخاصة قطاع الداخلية.

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