سيال تعتذر عن تغيّر لون ورائحة المياه

تعهّد المدير العام لشركة «سيال»، خلال اجتماعه مع ممثّلي المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك، بالعمل على اتخاذ جميع التدابير اللازمة، بعد شكوى هذه الأخيرة حول تغيّر لون ورائحة مياه الحنفية بولاية تيبازة، وطالب المؤسسة بإصدار بيان تعتذر فيه عن الإزعاج الذي تسبّبت فيه تجاه زبائنها، وكذا إجراء تخفيض في الفاتورة القادمة كتعويض على الضّرر، إضافة إلى تكثيف الجهود للقضاء على الظاهرة التي لا تزال مستمرة في بعض البلديات، مع العمل على عدم تكرارها مستقبلا؛ فهل يا ترى تملك الشركة ثقافة الاعتذار الغائبة عند المؤسسات الوطنية؟