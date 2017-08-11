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الولايات المنتدبة حرّة قبل نهاية 2017

نشر يوم 2017/08/11 788 0 النهار الجديد الولايات المنتدبة حرّة قبل نهاية 2017

تعهّد وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، نور الدين بدوي، بعرض العديد من الإجراءات القانونية قبل نهاية السنة الجارية، لاعتماد اللا مركزية في اتخاذ القرارات على مستوى الولايات المنتدبة، التي تم استحداثها منذ سنة 2014. هذا واعتبر بدوي بأن قرار الرئيس باستحداث ولايات منتدبة في الجنوب سمح بتحسّن الإطار المعيشي للمواطن وكذا مجالات التنمية بهذه المناطق، مشيرا إلى أن هناك العديد من العراقيل التي تعترض هذه الولايات، وترتبط أساسا باستمرار ذهنيات التمركز التي يجب القضاء عليها

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