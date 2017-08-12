ميهوبي يتخلّى عن صفة الوزير

حضر وزير الثقافة، عز الدين ميهوبي، الندوة الصحفية التي نظمها المدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، سامي بن شيخ، أمس، على هامش حفل منح الحقوق المالية للفنانين والمؤلفين على هامش استغلال أعمالهم، من دون أي برتوكولات. وقد رفض الوزير الإدلاء بأي تصريح للصحافة، وقال إنه حضر بصفته مؤلّفا وكاتبا أدبيا للدفاع عن حقوقه وليس بصفة وزير للثقافة، وهو الأمر الذي جعل الحضور يعلّق بأن الوزير تخلّى عن منصب الوزير للظهور بنفس الرتبة أمام زملائه الكتّاب والروائيين والمثقفين.