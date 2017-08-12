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ولد عباس يبرّئ حسبلاوي ويورّط نفسه!

نشر يوم 2017/08/12 242 0 النهار اون لاين ولد عباس يبرّئ حسبلاوي ويورّط نفسه!

دافع الأمين العام   لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، بقوة عن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي، مضيفا أن هذا الأخير الذي تسلّم القطاع منذ حوالي شهرين لا يتحمّل كل هذه النقائص والاختلالات، وليست وليدة اليوم، كون القطاع لا يزال أعرج ومريضا ويحتاج إلى الكثير من الإصلاحات .

 

وقد دعا ولد عباس الوزير حسبلاوي إلى الصبر والعمل لإصلاح القطاع، مضيفا أنه سيقدّم دعم وتأييد الحزب العتيد لزميله البروفيسور والوافد الجديد إلى القطاع لإنقاذ الصحة المريضة منذ سنوات في الجزائر، وبهذا يكون ولد عباس قد برّأ الوزير الحالي ووجّه أصابع الاتهام مباشرة   إلى الوزراء السابقين الذين مرّوا على القطاع، وكان واحدا منهم!

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