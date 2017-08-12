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مستوردات سوناطراك مرمية على شواطئ إنجلترا!

نشر يوم 2017/08/12 333 0 النهار اون لاين مستوردات سوناطراك مرمية على شواطئ إنجلترا!

لفظت أمواج البحر على ساحل نورفولك في إنجلترا أنابيب عملاقة خاصة بنقل المحروقات، مصنوعة في النرويج، كانت موجّهة لمشروع ضخم لشركة سوناطراك. وبثّت   محطة «بي بي سي» البريطانية فيديو يبين هذه الأنابيب التي كانت على الشاطئ، حيث اعترف الرئيس المدير العام للشركة النرويجية، أن هذه الأنابيب كانت في طريقها إلى الجزائر لاستغلالها في مشروع بناء، قبل أن تسقط في البحر في حادث وقع بين 18 و19 جويلية الماضي؛ فهل طلبت شركة سوناطراك تعويضا من الشركة النرويجية عن الخسائر الناجمة عن ضياع هذه السلع التي لم تصل إلى الجزائر؟

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