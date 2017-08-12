ممنوع الحديث عن رئاسيات 2019!

حذّر الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، الأمناء العامين ومسؤولي القسمات للحزب من الخوض والحديث عن الرئاسيات القادمة، مضيفا بصريح العبارة «ممنوع الحديث عن 2019»، وما على مسؤولي الحزب العتيد في الولايات إلا التركيز على الانتخابات المحلية القادمة والعمل على التعبئة الشعبية والتركيز على العمل الجواري. وتأتي تحذيرات الأمين العام للحزب العتيد لمنع استباق الحديث عن رئاسيات لا تزال بعيدة، والتركيز فقط على المحليات، وذلك للمحافظة على الصدارة في رئاسة المجالس الشعبية الولائية والبلدية، وذلك بعد خسارته عددا كبيرا من المقاعد في المجلس الشعبي الوطني في الانتخابات التشريعية الماضية؛ فهل يا ترى سيشمل القرار الأمين العام الذي لا يترك أي مناسبة للحديث عن الرئاسيات القادمة، أم أن ولد عباس تلقى تعليمات فوقية من أجل الكفّ عن الحديث حول هذه الأخيرة؟!